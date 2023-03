Concert : Nuit à Venise, Les Surprises, Louis-Noël Bastion de Camboulas Basilique Saint Pierre et Saint Paul Fougerolles-Saint-Valbert Catégories d’Évènement: Fougerolles-Saint-Valbert

Haute-Saône

Fougerolles-Saint-Valbert

Haute-Saône Dans le cadre du festival Musique et Mémoire.

Nuit à Venise Les maîtres de chapelle de San Marco

Les Surprises, Louis-Noël Bastion de Camboulas Venise était surement le plus haut lieu de musique et d’arts aux XVIe et XVIIe siècles. Et l’un des postes les plus convoités de la cité vénitienne est celui de maître de chapelle de la basilique Saint-Marc ! Quelques heureux élus se sont succédés pour faire vivre les fastes musicaux de la basilique, tous étaient de fabuleux musiciens et compositeurs qui se sont placés dans la continuité du grand Claudio Monteverdi. Après dix années d’existence l’ensemble Les Surprises navigue vers ces eaux vénitiennes et se frotte à ces génies de l’affect, de la prosodie et du théâtre. Ce programme explore la musique allant des grandioses double choeur aux intimes duos ou trios, en s’intéressant aussi aux passerelles fréquentes entre sacré et profane, église et opéra, à l’image des Contrafacta (madrigaux de Monteverdi qui ont été « détourné » avec des textes sacrés par Aquilino Coppini) 17 h > Répétition publique Réservation conseillée 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com

Tarifs : 20 €, 15 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit) Basilique Saint Pierre et Saint Paul 1 place Saint-Pierre Fougerolles-Saint-Valbert

