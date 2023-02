Concert – Novo Quartet Saint-Julien-en-Quint Saint-Julien-en-Quint Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Julien-en-Quint

Concert – Novo Quartet, 17 mars 2023, Saint-Julien-en-Quint Saint-Julien-en-Quint. Concert – Novo Quartet Salle Polyvalente Saint-Julien-en-Quint Drome

2023-03-17 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-17 Saint-Julien-en-Quint

Drome Saint-Julien-en-Quint Pascal Berne (Contrebasse); Michel Mandel (Clarinettes); Yves Gerbelot (Saxophones); Pierre Baldy-Moulinier (Trombone, Bugle) chantequint26150@gmail.com Saint-Julien-en-Quint

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Julien-en-Quint Autres Lieu Saint-Julien-en-Quint Adresse Salle Polyvalente Saint-Julien-en-Quint Drome Ville Saint-Julien-en-Quint Saint-Julien-en-Quint lieuville Saint-Julien-en-Quint Departement Drome

Saint-Julien-en-Quint Saint-Julien-en-Quint Saint-Julien-en-Quint Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-en-quint-saint-julien-en-quint/

Concert – Novo Quartet 2023-03-17 was last modified: by Concert – Novo Quartet Saint-Julien-en-Quint 17 mars 2023 Drôme Saint-Julien-en-Quint Saint-Julien-en-Quint, Drôme Salle Polyvalente Saint-Julien-en-Quint Drome

Saint-Julien-en-Quint Saint-Julien-en-Quint Drome