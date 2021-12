Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray, Seine-Maritime Concert nouvel an : Harmonie Neufchâteloise Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Bray

Seine-Maritime

Concert nouvel an : Harmonie Neufchâteloise
2022-01-23 15:30:00

2022-01-23 15:30:00 15:30:00 – 2022-01-23

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime Neufchâtel-en-Bray Concert de l’Harmonie Neufchâteloise, Ateliers de Technique Vocale et de Musiques Actuelles.

Concert de l'Harmonie Neufchâteloise, Ateliers de Technique Vocale et de Musiques Actuelles.

Pass sanitaire obligatoire.

Rdv à la salle des fêtes.

Rdv à la salle des fêtes. ecoledemusiqueacb@gmail.com Concert de l’Harmonie Neufchâteloise, Ateliers de Technique Vocale et de Musiques Actuelles.

Rdv à la salle des fêtes. Neufchâtel-en-Bray

dernière mise à jour : 2021-12-16 par Office de Tourisme Bray Eawy

Détails Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Bray, Seine-Maritime Autres Lieu Neufchâtel-en-Bray Adresse Ville Neufchâtel-en-Bray lieuville Neufchâtel-en-Bray