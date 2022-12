Concert Nouvel An – HAPPY AND NEW YEAR Colmar Colmar Office de tourisme de Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

Concert Nouvel An – HAPPY AND NEW YEAR Colmar, 2 janvier 2023, Colmar Office de tourisme de Colmar Colmar. Concert Nouvel An – HAPPY AND NEW YEAR place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

2023-01-02 19:00:00 – 2023-01-02 20:30:00 Colmar

Haut-Rhin Colmar EUR Fidèle à la tradition (viennoise), l’Orchestre symphonique invite son public à célébrer l’année en musique, en l’Eglise Saint- Matthieu, à travers un programme empreint de joie et de chaleur humaine. Cette année, l’Orchestre propose d’appréhender toutes les facettes de la harpe, sous les doigts d’un des plus talentueux représentants de l’école française, Emmanuel Ceysson, soliste de l’orchestre philharmonique de Los Angeles. À découvrir notamment dans A ceremony of carols où il accompagne les voix des garçons de la Maîtrise de Colmar. Le tout dirigé par un jeune chef de 24 ans. Une belle façon de démarrer l’année dans une ambiance conviviale, féerique et festive. Au programme :

Georges BIZET – Carmen : Prélude / Aragonaise / Habanera

Reinhold GLIERE – Concerto pour harpe : Allegro moderato

Hector BERLIOZ – Symphonie Fantastique, Le Bal

Benjamin BRITTEN – A Ceremony of Carols n° 1 à 6

Georges BIZET – Carmen : Intermezzo – Chanson du Toréador – La garde montante.

Reinhold GLIERE – Concerto pour harpe : Allegro giocoso

Piotr Ilyitch TCHAIKOVSKI – Casse-noisette : Valse des fleurs – Pas de deux Avec :

Dayner Tafur-Diaz, direction

Emmanuel Ceysson, harpe

Maîtrise de Colmar TARIF : 10,00 € / billetterie en ligne : https://yurplan.com/event/Concert-de-Nouvel-An-COLMAR/95885 Concert proposé sous la direction d’un jeune chef de 24 ans, avec la présence d’Emmanuel Ceysson, talentueux harpiste et des voix des garçons de la Maîtrise de Colmar. +33 3 89 32 59 92 Colmar

dernière mise à jour : 2022-12-13 par Office de tourisme de Colmar

Détails Catégories d’évènement: Colmar, Haut-Rhin Autres Lieu Colmar Adresse place du 2 Février Colmar Haut-Rhin Office de tourisme de Colmar Ville Colmar Office de tourisme de Colmar Colmar lieuville Colmar Departement Haut-Rhin

Colmar Colmar Office de tourisme de Colmar Colmar Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colmar-office-de-tourisme-de-colmar-colmar/

Concert Nouvel An – HAPPY AND NEW YEAR Colmar 2023-01-02 was last modified: by Concert Nouvel An – HAPPY AND NEW YEAR Colmar Colmar 2 janvier 2023 Colmar Haut-Rhin place du 2 Février Colmar Haut-Rhin Office de tourisme de Colmar Colmar Haut-Rhin

Colmar Office de tourisme de Colmar Colmar Haut-Rhin