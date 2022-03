Concert Noura Mint Seymali – les Allées chantent Saint-Prim Saint-Prim Catégories d’évènement: Isère

Saint-Prim

Concert Noura Mint Seymali – les Allées chantent Saint-Prim, 18 mars 2022, Saint-Prim. Concert Noura Mint Seymali – les Allées chantent Le village Eglise de Saint-Prim Saint-Prim

2022-03-18 – 2022-03-18 20:00:00 20:00:00 Le village Eglise de Saint-Prim

Saint-Prim Isère Saint-Prim Isère Issue d’une longue lignée de griots -poètes musicien – la chanteuse Noura Mint Seymali puise au plus profond des racines de la dynastie musicale maure mauritanienne. reservationac@aida38.fr https://www.les-allees-chantent.fr/ Le village Eglise de Saint-Prim Saint-Prim

dernière mise à jour : 2022-02-09 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Prim Autres Lieu Saint-Prim Adresse Le village Eglise de Saint-Prim Ville Saint-Prim lieuville Le village Eglise de Saint-Prim Saint-Prim Departement Isère

Saint-Prim Saint-Prim Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-prim/

Concert Noura Mint Seymali – les Allées chantent Saint-Prim 2022-03-18 was last modified: by Concert Noura Mint Seymali – les Allées chantent Saint-Prim Saint-Prim 18 mars 2022 Isère Saint-Prim

Saint-Prim Isère