Concert NOUGARO via Alsina Foyer Municipal Roquefort, samedi 16 mars 2024.

Concert NOUGARO via Alsina Foyer Municipal Roquefort Landes

Alsina vous embarque à bord du « Nougaro Express » pour suivre l’itinéraire tracé par l’artiste.

En plus du concert, présence de l'exposition « Nougaro, le parcours d'un coeur battant ».

Ouverture des portes à 20h.

En plus du concert, présence de l’exposition « Nougaro, le parcours d’un coeur battant » qui, via 9 tableaux, aborde la biographie de cet « engagé poétique », la diversité voire le métissage des domaines artistiques aussi variés que la musique, le Jazz, la chanson, la danse, la mise en scène, le cinéma, les arts plastiques, …

EUR.

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Foyer Municipal 91 place Gambetta

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

