CONCERT NOUGARO L ETERNEL Lunel, samedi 30 mars 2024.

CONCERT NOUGARO L ETERNEL Lunel Hérault

Concert « Nougaro, l’éternel » Samedi 30 Mars 20h30 Espace Georges Brassens Lunel

Production, a souhaité rendre hommage au célèbre auteur et interprète Claude Nougaro, en invitant Jean-Marie Alsina et son quartet acoustique pour une grande soirée Nougaro via Alsina .

La première fois que j’ai entendu Claude Nougaro, j’ai été transporté par son univers, sa voix, ses mots,

sa puissance… On ne s’explique pas pourquoi un artiste vous touche, vous donne de l’émotion mais la sensation

est tellement forte qu’on ne peut s’empêcher de la partager. En 2019, J.-M. Alsina accompagné de Serge Lopez, Laurent Beq et Pascal Rollando, revisitent le spectacle Nougaro via Alsina», créé en 2009, dans une nouvelle version acoustique. L’objectif reste le même : porter et transmettre sa passion pour Claude Nougaro, partager et faire vivre une culture commune. À bord de la Locomotive d’or», le public embarque dans un voyage musical au cœur de l’œuvre intarissable du poète toulousain. À cette occasion, sera également proposé au public de découvrir à l’espace Georges Brassens l’exposition Nougaro, parcours d’un cœur battant qui retrace les grandes étapes de sa vie et de son œuvre.

Tél : 04 67 87 83 94

Billetterie en ligne Tarif : Plein 17 € / Réduit 12 € + frais éventuels de location EUR.

Rue Tivoli

Lunel 34400 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30



L’événement CONCERT NOUGARO L ETERNEL Lunel a été mis à jour le 2024-01-28 par OT PAYS DE LUNEL