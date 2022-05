Concert Nougaro “18 ans déjà” Issigeac Issigeac Catégories d’évènement: Dordogne

Concert Nougaro "18 ans déjà" Issigeac, 20 juillet 2022, Issigeac.
Esplanade de la salle multiservices Chemin des écoliers Issigeac

2022-07-20 20:30:00

Issigeac Dordogne Issigeac L’Association Les Amis de l’Église d’Issigeac présente Nougaro par le groupe les Nougardises. Yves Cosquer au chant, Bruno Sabathé au piano, Ludovic Hellet à la contrebasse, Bertrand Dabo batterie.

