du vendredi 9 juillet au samedi 10 juillet à Notre-Dame des Blancs-Manteaux

Mozart, Symphonie Haffner ; Beethoven, Les créatures de Prométhée (extraits). Libre participation aux frais. Ut cinquième, orchestre symphonique, dirigé par William Le Sage. Notre-Dame des Blancs-Manteaux 53 rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

2021-07-09T20:45:00 2021-07-09T22:45:00;2021-07-10T16:00:00 2021-07-10T18:00:00

