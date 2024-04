CONCERT NOTHING CONCRETE DUO Gardouch, samedi 27 avril 2024.

Le duo Nothing Concrete est la version intimiste mais non moins entraînante du collectif international Nothing Concrete, qui rassemble 7 musiciens. Gaia et Fergus nous proposeront un joyeux mélange de chansons folk world mâtinées d’influences celtiques !

L’accès à ce concert se fera par réservation sur notre billeterie en ligne, ou sur place le soir-même jusqu’à 20h30.

Pour manger au Café des Minotiers, nous vous recommandons fortement de réserver votre planche charcuterie et/ou fromage en même temps que votre entrée en remplissant le formulaire sur la billeterie ! .

16 Quai Riquet

Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie minoterie.gardouch@gmail.com

