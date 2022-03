CONCERT : NOSTAL Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

CONCERT : NOSTAL Clermont-l’Hérault, 12 mars 2022, Clermont-l'Hérault. CONCERT : NOSTAL Clermont-l’Hérault

2022-03-12 – 2022-03-12

Clermont-l’Hérault Hérault Quartet jazz manouche. Quatre musiciens venus d’horizons différents qui se retrouvent dans une musique colorée, une musique du voyage. Ils créent un univers musical tout en nuances, autour de compositions originales, instant tzigane, clin d’œil flamenco, soleil brésilien.

+33 4 67 96 76 10

Réservation conseillée. Clermont-l’Hérault

