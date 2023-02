CONCERT – NOS MARINS Place Robert Schuman, 13 mai 2023, Meisenthal Meisenthal.

CONCERT – NOS MARINS

2023-05-13 20:00:00 20:00:00 – 2023-05-13 23:15:00 23:15:00

9 EUR

Le projet Nos Marins sera en café-concert dans la Boîte Noire de la Halle Verrière de Meisenthal Le 13 mai 2023.

À Omonville-La-Rogue, quatre terriens viennent écrire des chansons auprès des marins pêcheurs du Cotentin et donnent naissance au répertoire « Nos Marins » : Paul d’Amour, co-fondateur de Neno&Tala, Marc Antoine Schmitt, Florent Vintrigner et Pierre Luquet du groupe La Rue Kétanou. Cette immersion en chansons est un écho à ces vies partagées entre la terre et la marée.

La chanson de marins est un genre musical à part entière. À l’origine chanson de travail qui accompagnait les marins lors de leurs manœuvres sur les navires et dans leur quotidien de pêcheur, certaines font maintenant parties du répertoire populaire et du patrimoine de chanson française. Ces chansons sont de véritables gardiennes de la mémoire d’un métier, de la culture des hommes de la mer, et d’une spécificité du territoire normand. Nos Marins est l’occasion de donner la parole à ces acteurs du territoire normand sous une forme artistique originale.

Ce livre disque est une galerie de portraits en chansons, et en photos, d’hommes de la mer de la région de Cherbourg La Hague.

cadhame@halle-verriere.fr +33 3 87 96 82 91 http://www.halle-verriere.fr/

