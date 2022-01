Concert – Nos 4 saisons salle des fêtes le Sully Coutras Coutras Catégories d’évènement: Coutras

Gironde

Concert – Nos 4 saisons salle des fêtes le Sully Coutras, 6 mars 2022, Coutras. Concert – Nos 4 saisons

salle des fêtes le Sully Coutras, le dimanche 6 mars à 18:00 Tarif A 20 euros, Tarif E 25 euros

Camille et Julie Berthollet salle des fêtes le Sully Coutras Coutras Coutras Grande Métairie Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T18:00:00 2022-03-06T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Coutras, Gironde Autres Lieu salle des fêtes le Sully Coutras Adresse Coutras Ville Coutras lieuville salle des fêtes le Sully Coutras Coutras Departement Gironde

salle des fêtes le Sully Coutras Coutras Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coutras/

Concert – Nos 4 saisons salle des fêtes le Sully Coutras 2022-03-06 was last modified: by Concert – Nos 4 saisons salle des fêtes le Sully Coutras salle des fêtes le Sully Coutras 6 mars 2022 Coutras salle des fêtes le Sully Coutras Coutras

Coutras Gironde