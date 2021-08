Perreuil Perreuil Perreuil, Saône-et-Loire Concert Nora Ghomri Perreuil Perreuil Catégories d’évènement: Perreuil

Concert Nora Ghomri Perreuil, 21 août 2021, Perreuil. Concert Nora Ghomri 2021-08-21 – 2021-08-21 Place de l’Église Eglise

Perreuil Saône-et-Loire Perreuil La chanteuse franco méditerranéenne Nora GHOMRI. En première partie de ce concert, Jean HUMENRY, auteur, compositeur interprètera quelques une de ses nombreuses chansons.

Réservation conseillée. Respect de mesures sanitaires en vigueur. Tarif: 6 à 7 €. perreuilaujourdhui@free.fr http://perreuilaujourdhui.free.fr/

