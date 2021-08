Dieulefit Dieulefit Dieulefit, Drôme CONCERT NORA GHOMRI & JEAN HUMENRY Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

CONCERT NORA GHOMRI & JEAN HUMENRY Dieulefit, 24 août 2021, Dieulefit. CONCERT NORA GHOMRI & JEAN HUMENRY 2021-08-24 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-24 22:30:00 22:30:00 Église St Pierre Rue des Prisons

Dieulefit Drôme Concert « une rencontre aux accents chaleureux » guybaudrier@orange.fr +33 6 87 26 11 83 dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu Dieulefit Adresse Église St Pierre Rue des Prisons Ville Dieulefit lieuville 44.55079#4.9388