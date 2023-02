Concert : Noise on stage #2, 25 mars 2023, Le Havre .

Concert : Noise on stage #2

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

2023-03-25 20:00:00 – 2023-03-25

Le Havre

Seine-Maritime

> First Draft – [Post punk hardcore]

Lorsqu’on entend au loin un concert de First Draft, on imagine quatre ou cinq musiciens sur scène. C’est en s’approchant de plus près qu’on découvre une acrobate batteuse-chanteuse et un bassiste-alchimiste passionné faisant apparaître à travers son pédalier et ses amplis un large spectre de sons qui remplissent l’espace et créent l’illusion du nombre, sans boucles ni samples.

> Liev – [Garage punk romantique]

D’origine belge et installée au Havre, Liev joue un rock garage romantique et habité. Accompagnée par sa guitare électrique, elle raconte les fantômes qui l’animent dans un tumulte onirique et révolté, presque punk. Inspiré par PJ Harvey, The Cure ou encore Sallie Ford and the Sound outside, son univers oscille entre sobriété mélancolique et excentricité rebelle.

> First Draft – [Post punk hardcore]

Lorsqu’on entend au loin un concert de First Draft, on imagine quatre ou cinq musiciens sur scène. C’est en s’approchant de plus près qu’on découvre une acrobate batteuse-chanteuse et un bassiste-alchimiste passionné faisant apparaître à travers son pédalier et ses amplis un large spectre de sons qui remplissent l’espace et créent l’illusion du nombre, sans boucles ni samples.

> Liev – [Garage punk romantique]

D’origine belge et installée au Havre, Liev joue un rock garage romantique et habité. Accompagnée par sa guitare électrique, elle raconte les fantômes qui l’animent dans un tumulte onirique et révolté, presque punk. Inspiré par PJ Harvey, The Cure ou encore Sallie Ford and the Sound outside, son univers oscille entre sobriété mélancolique et excentricité rebelle.

+33 2 35 19 00 38 https://letetris.fr/

Le Havre

dernière mise à jour : 2023-02-07 par