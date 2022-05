Concert Nohant Festival Chopin « hors les murs » Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne Catégories d’évènement: Indre

Mézières-en-Brenne Indre Mézières-en-Brenne Indre Viktor Soos, virtuose allemand de 26 ans, interprétera des œuvres de Brahms, Chopin et Schumann. Ce brillant pianiste s’est déjà produit au Chili, en Finlande, en Italie, en France, en Russie et en République tchèque. Lauréat de prestigieux concours, il a participé à de nombreux enregistrements avec les radios allemandes.

Les anges musiciens dessinés sur la verrière du chœur de cette ancienne collégiale classée Monument Historique, accompagneront en pensée ce concert. Réservation : auprès de Chantal Kroliczak – krolicch@gmail.com – 07 71 28 24 27 ©Georg Tedeschi

