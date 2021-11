Concert Noël Thrace Mollégès, 20 décembre 2021, Mollégès.

Concert Noël Thrace Centre Socio-Culturel 261 Avenue du Comtat Mollégès

2021-12-20 18:30:00 18:30:00 – 2021-12-20 Centre Socio-Culturel 261 Avenue du Comtat

Mollégès Bouches-du-Rhône Mollégès

Concert gratuit dans le cadre de la Tournée Départementale des Chants de Noël.



Pour le Noël Thrace, du nom de cette région de la péninsule balkanique partagée entre la Bulgarie, la Grèce et la Turquie, voix grecque et voix bulgare vous feront voyager au pays d’Orphée où vivent des peuples aux influences multiples allant de l’Orient à l’Occident.



De la polyphonie et des rythmes impaires, leur musique se colore des registres vocaux des rives égéennes à celles de la mer Noire accompagnés par des instrumentistes (guitares, bouzouki, percussions, accordéon, violon, oud) qui dialoguent avec brio.



Le concert est en entrée libre dans la limite des places disponibles.

Concert : Direction la péninsule balkanique pour un Noël dans la région de Thrace.

Concert gratuit dans le cadre de la Tournée Départementale des Chants de Noël.



Pour le Noël Thrace, du nom de cette région de la péninsule balkanique partagée entre la Bulgarie, la Grèce et la Turquie, voix grecque et voix bulgare vous feront voyager au pays d’Orphée où vivent des peuples aux influences multiples allant de l’Orient à l’Occident.



De la polyphonie et des rythmes impaires, leur musique se colore des registres vocaux des rives égéennes à celles de la mer Noire accompagnés par des instrumentistes (guitares, bouzouki, percussions, accordéon, violon, oud) qui dialoguent avec brio.



Le concert est en entrée libre dans la limite des places disponibles.

Centre Socio-Culturel 261 Avenue du Comtat Mollégès

dernière mise à jour : 2021-11-23 par