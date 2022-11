Concert : noël provençaux

2022-11-26 15:00:00 – 2022-11-26 16:00:00 Richard Gossin, contes, chants, hang, guitare

Richard Gossin, contes, chants, hang, guitare

Marianne Prigent, cythare et percussions Si l'on vous demande pourquoi les Noëls de Provence sont connus dans le monde entier, répondez en toute franchise qu'ils ont choisi de naître dans la garrigue. C'est le mistral qui les fait voyager … dit le poète. Richard Gossin les conte, les joue et les chante. Marianne les enchante sur sa cythare. « Marchez vers Noël ! » Eglise ouverte, contes et musique pour tous Les Noëls de Provence sont connus dans le monde entier. Richard Gossin les conte, les joue et les chante. Marianne les enchante sur sa cythare.

