Concert Noël Latino avec Leandro Gonzalez Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Concert Noël Latino avec Leandro Gonzalez, 10 décembre 2022, Aix-en-Provence.

13 chemin des Floralies Église Évangélique Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2022-12-10 10:00:00

Église Évangélique 13 chemin des Floralies

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône C’est avec joie que nous vous invitons à vivre le concert « Un Noël Latino » avec le pasteur Leandro Gonzalez.

Pasteur à l’Eglise Paris Métropole, il vous partage le message de Noël au travers d’un concert chaleureux et rythmé de sonorités latines. Le cours d’un instant, célébrons Noël ensemble ! Venez nombreux participer à ce concert gratuit sur le thème d’un Noël Latino ! Weezevent Église Évangélique 13 chemin des Floralies Aix-en-Provence

