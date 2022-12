[Concert] Noël Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

[Concert] Noël Dieppe, 17 décembre 2022, Dieppe
Eglise St Jacques 4 Rue Sainte-Catherine Dieppe Seine-Maritime

2022-12-17 – 2022-12-17

4 Rue Sainte-Catherine /Eglise St Jacques

Dieppe

Seine-Maritime L’Ensemble Vocal de Dieppe, sous la direction de Frédéric Rouillon, vous propose de plonger dans la magie de Noël traditionnel et de prolonger la féerie avec les voix de Dorothée Lorthiois, soprano, et Marie Gautrot, mezzo, qui interpréteront en solistes ou avec chœur, plusieurs pièces d’opéra : Mozart, Verdi, Puccini, Massenet… Avec Caroline Dubost au piano. Venez et imprégnez vous de la magie de Noël ! Billetterie dans les librairies dieppoises :

Maison de la Presse

Le Plumier

