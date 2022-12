CONCERT – NOEL DES AMIS Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

CONCERT – NOEL DES AMIS Metz, 25 décembre 2022, Metz . CONCERT – NOEL DES AMIS 51 place de Chambre LES RAOUDIS Metz Moselle LES RAOUDIS 51 place de Chambre

2022-12-25 22:00:00 22:00:00 – 2022-12-25

LES RAOUDIS 51 place de Chambre

Metz

Moselle Rendez-vous pour l’incontournable Noel des amis Un plateau d’artistes locaux avec des surprises… Et en plus, c’est gratuit de quoi passer une belle nuit. Il y aura une cagnotte à l’entrée pour faire un don à l’association Meal Espoir qui s’occupe et aide les enfants de Madagascar. http://les-raoudis.eatbu.com/ LES RAOUDIS

LES RAOUDIS 51 place de Chambre Metz

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Metz Adresse Metz Moselle LES RAOUDIS 51 place de Chambre Ville Metz lieuville LES RAOUDIS 51 place de Chambre Metz Departement Moselle

Metz Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

CONCERT – NOEL DES AMIS Metz 2022-12-25 was last modified: by CONCERT – NOEL DES AMIS Metz Metz 25 décembre 2022 51 place de Chambre LES RAOUDIS Metz Moselle Metz Moselle

Metz Moselle