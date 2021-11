Concert “Noël basque Noël russe” Linxe, 28 novembre 2021, Linxe.

Concert “Noël basque Noël russe” Linxe

2021-11-28 16:00:00 – 2021-11-28 18:00:00

Linxe Landes Linxe

L’imposante stature de Valery Orlov, qui fut en son temps, membre des chœurs de l’armée rouge, fait vibrer un timbre de voix des plus graves, quand David Olaizola, bien plus petit, se joue d’une voix de ténor pour un concert à l’accent des deux cultures.

Dans ces duos, les timbres des deux voix, vous feront découvrir le temps du muguet, Alleluia de Cohen, Chœur des esclaves, les yeux noirs, Kalinka, Baldorba, Ave Maria de Caccini, Hegoak, et les incontournables chants de Noël en Français, en Basque et en Russe, de beaux chants dont vous connaissez les mélodies et qui feront vibrer vos cœurs.

Tarif : 16 €

Billetterie disponible sur

https://sites.google.com/view/areditzproduction/billetterie

ou au 06 85 24 55 12.

+33 6 85 24 55 12

Areditz Production

Linxe

