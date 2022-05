[CONCERT] Nocturnes et messe du couronnement de Mozart Houlgate, 26 juin 2022, Houlgate.

[CONCERT] Nocturnes et messe du couronnement de Mozart Église Saint-Aubin 5 Place de l’église Houlgate

2022-06-26 – 2022-06-26 Église Saint-Aubin 5 Place de l’église

Houlgate Calvados

Vers 1787, alors que Wolfgang Amadeus Mozart vivait à Vienne et côtoyait la famille du baron Von Jacquin dont les plus jeunes enfants ont été ses élèves, il écrivit ces six nocturnes. Trop souvent considérées à tort comme des pièces faciles, ce sont comme des mini opéras, pleins de saveur et de finesse qui demandent une grande qualité d’interprétation. Sur des textes du poète Metastasio et Giuseppe Petroselinni (due pupille amabili), la musique de Mozart vient en transcender le tout. Concert de chœur d’hommes et de femmes du conservatoire de Caen.

