Concert No time in eternity Kaysersberg Vignoble, dimanche 14 avril 2024.

Concert No time in eternity Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

L’Ensemble Grünenwald est composé du contretenor Gilles Vandepuits , de Chantal Baeumler aux violes de gambes et de Jean-Sébastien Kuhnel aux luths.

Autour de la pièce éponyme pour contre-ténor et consort de violes de gambe, No Time in Eternity est un programme musical éclectique mélangeant des œuvres anciennes de Purcell, Byrd, Holborne, avec la musique contemporaine de Michael Nyman. Plus connu pour ses musiques de films (comme La Leçon de Piano), ce compositeur à l’œuvre unique invite à combiner plusieurs répertoires dont la proximité apparait évidente malgré les siècles qui les séparent. Des improvisations notamment avec des bols tibétains viendront ponctuer le déroulement de ce moment musical hors du temps.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

12 rue du Val St Jean

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est alexandramorardet@gmail.com

