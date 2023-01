Concert : No Roots Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Catégories d’Évènement: Bourg-de-Péage

Drôme

Concert : No Roots Bourg-de-Péage, 27 janvier 2023, Bourg-de-Péage . Concert : No Roots 13 Allée des Alpes Jules et Jonh Bourg-de-Péage Drôme Jules et Jonh 13 Allée des Alpes

2023-01-27 19:00:00 19:00:00 – 2023-01-27

Jules et Jonh 13 Allée des Alpes

Bourg-de-Péage

Drôme Jules & John fête ses 1 an !!!

Pop Rock – Electro Pop – Rock & Roll – Country – +33 4 81 59 03 07 Jules et Jonh 13 Allée des Alpes Bourg-de-Péage

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Bourg-de-Péage, Drôme Autres Lieu Bourg-de-Péage Adresse Bourg-de-Péage Drôme Jules et Jonh 13 Allée des Alpes Ville Bourg-de-Péage lieuville Jules et Jonh 13 Allée des Alpes Bourg-de-Péage Departement Drôme

Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-de-peage/

Concert : No Roots Bourg-de-Péage 2023-01-27 was last modified: by Concert : No Roots Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage 27 janvier 2023 13 Allée des Alpes Jules et Jonh Bourg-de-Péage Drôme Bourg-de-Péage Drôme

Bourg-de-Péage Drôme