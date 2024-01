Concert No comment Fessenheim, mercredi 31 janvier 2024.

Concert No comment Fessenheim Haut-Rhin

Interprétation par l’entente musical Fessenheim-Rumersheim.

C’est dans un style Pop Rock, que ce groupe originaire de Rustenhart écume les salles régionales depuis 24 ans. Il a d’ailleurs eu la chance de faire les premières parties de Ange, des Silencers, de Jane, et a participé au Donc-Festival en Suisse..

C’est une énergie positive et festive qui se dégage de cette musique intergénérationnelle.

Avec Livio Boellis à la guitare, Laurent Strack à la batterie, Cédric Dallet à la basse et Jean-Jacques Rubrecht à

la guitare et au chant. EUR.

6 rue des Seigneurs

Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 20:00:00

fin : 2024-01-31



