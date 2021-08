Comps Comps Comps, Drôme Concert – NISEÏS Comps Comps Catégories d’évènement: Comps

Drôme

Concert – NISEÏS Comps, 8 août 2021, Comps. Concert – NISEÏS 2021-08-08 – 2021-08-08

Comps Drôme Comps EUR 10 Elodie Poirier (chant, nyckelharpa, violoncelle)

Anthony Castin (harpe baroque, harpe à leviers, traverso) musiques anciennes (Moyen-Age, renaissance et Baroque) et des musiques traditionnelles (celtes, nordiques ou séfarades).

Pass sanitaire exigé. comps.h.concerts@gmail.com +33 6 70 42 12 40 http://compshistorique.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-13 par

Détails Catégories d’évènement: Comps, Drôme Autres Lieu Comps Adresse Ville Comps lieuville 44.54394#5.10799