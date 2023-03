Concert > Nirek Mokar, 4 juin 2023, Thèreval .

Dans le cadre du festival « Jazz dans les prés », rendez-vous le 4 juin prochain à l’espace culturel « Le Triangle », sur la commune d’Hébécrevon (Thèreval), pour un concert de l’artiste « Nirek Mokar ».

Ou comment voir un piano s’enflammer !

Enfant chéri du boogie-woogie, Nirek Mokar découvre cette drôle de musique au Paris Boogie Speakeasy où travaille son père. Cette passion sera sa vie et, à seulement 10 ans, il commence en autodidacte à apprendre sur le piano du club.

Il s’intéresse dès lors aux musiques cousines, le blues, le swing, le rock’n’roll, et s’y consacre avec ferveur. D’une maturité étonnante et d’un swing exceptionnel, il devient vite le petit prodige des amateurs de boogie et s’impose rapidement comme une figure majeure de la discipline.

Commence alors une carrière très précoce qui s’engage avec fracas : il est régulièrement invité avec ses Boogie Messengers dans le célèbre club de jazz parisien Le Caveau de la Huchette, joue dans de nombreux festivals en France et à l’étranger. Il a eu la chance de partager la scène avec Lucky Peterson et joue régulièrement avec le célèbre saxophoniste et entertainer américain Sax Gordon.

Pas de temps à perdre pour Nirek qui, le jour de son vingtième anniversaire, sort déjà son quatrième album enregistré au South Town Jazz Festival à Soustons.

Let’s Boogie !!!

