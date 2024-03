Concert Nini Poulain Hébécrevon Thèreval, samedi 13 avril 2024.

Concert Nini Poulain Hébécrevon Thèreval Manche

Nini Poulain, chanteuse, accordéoniste, auteure, compositrice, est une artiste engagée!!!!

Oui, avec son look punk, elle est engagée dans l’amour, et c’est accompagnée de son fidèle accordéon, mais pas musette, qu’elle revendique l’amour, la vie.

Sur scène, accompagnée de François Boudet à la contrebasse et de Joël Priou aux percussions atypiques, elle va venir réveiller vos émotions, bousculer votre train train, au rythme très énergique de ses chansons. Alors « accrochez vous des oreilles au cœur », vous ne sortirez pas indemne de ses chansons, petit bout de femme dotée d’une grande énergie… de Vie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Hébécrevon Espace culturel « Le Triangle »

Thèreval 50180 Manche Normandie mairie@thereval.fr

