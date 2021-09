Roubaix Le Conservatoire de Roubaix Nord, Roubaix Concert “Nina et le jazz dans tous ses états” Le Conservatoire de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

« **Nina et le Jazz dans tous ses états** » est un conte musical moderne, technologique, ludique et pédagogique de 45 minutes. Trois musiciens professionnels donnent la réplique à des personnages de dessin-animé et emmènent le public dans un voyage initiatique, avec des explications simples et détaillées sur l’histoire et le fonctionnement de trois instruments emblématiques du jazz. Le tout dans une ambiance cartoon ! **L’histoire :** Nina, petite fille de 7 ans aimerait apprendre à jouer d’un instrument de musique… Mais quel instrument choisir ? Le saxophone ? Le piano ? La batterie ? Choix difficile… Les explications de son ami Michel seront-elles suffisantes pour orienter son choix ? Heureusement, un groupe de jazz de 3 musiciens jouera en « live » et l’aidera peut-être à choisir… Piano : Gino Samyn Saxophone : Frédéric Basquin Batterie : Christophe Bahri

