Marne Tours-sur-Marne Après une année blanche (pandémie en 2020) et une édition concentrée (restrictions sanitaires en 2021),2022 marque le retour du festival Musiques en Champagne dans sa version originelle. Au programme, 6 soirées musicales étonnantes associées à des découvertes du patrimoine naturel et culturel champenois. L’oenofestival vous donne rendez-vous du 18 au 24 août pour profiter de 6 concerts de music live en pleine nature. Nombre de places limité. Dimanche 21 août 2022 à Tours-sur-Marne 17h30 : Visite du Champagne Lamiable (en option) : 8, rue de Condé 19h00 Concert de Nina Attal (Blues) : stade de foot (accès D19 direction Athis) /// En cas de météo défavorable RDV salle des fêtes de Tours/Marne (Rue Saint Maurice) Nina Attal est une chanteuse française, guitariste et auteure-compositrice née en avril 1992, dont le style musical est à la croisée du Blues, de la Pop et du rock. Informations importantes : > Merci de présenter votre billet à l’entrée du lieu de concert.

> Prévoyez d’emporter avec vous de quoi vous couvrir la température en soirée pouvant être plus fraîches. > L’accueil du public débute 30 minutes avant le début du concert. Votre venue en avance est souhaitée afin de fluidifier l’accès au concert.

> Il n’est pas prévu de système d’attribution des places par numérotation (placement libre).

> L’accessibilité du site n’est pas garanti aux personnes à mobilité réduite (selon les sites).

> Des photos seront prises et pourront être utilisées dans les différentes parutions intercommunales. Si vous souhaitez faire valoir votre droit à l’image, merci de vous faire connaître auprès des organisateurs le jour du concert. Tours-sur-Marne

