Concert Nils Petter Molvaer 4tet – Stitches – Millau Jazz – Théâtre de la Maison du Peuple, 14 avril 2023, MillauMillau .

Concert Nils Petter Molvaer 4tet – Stitches – Millau Jazz – Théâtre de la Maison du Peuple

Théâtre de la Maison du Peuple Millau Aveyron Millau

2023-04-14 – 2023-04-14

Millau

Aveyron

Aveyron Millau

EUR 7.5 19.5 Nils Petter Molvær est l’une des figures de proue d’un jazz hybride électroacoustique devenu un genre en tant que tel depuis les années 90. Le trompettiste apparaît à la fois comme un pionnier et un vétéran dans ce domaine, puisqu’il est l’un des premiers musiciens de jazz à avoir intégré les nouvelles tendances électroniques et digitales à l’aube du XXIe siècle. En forgeant sa propre identité sonore, basée sur la combinaison d’un son de trompette poignant et de paysages sonores électroniques nuancés, Molvær a atteint un statut de guide, ouvrant la voie à un nouveau genre.

Puissant, atmosphérique, coloré, son dernier album Stitches marque le grand retour du trompettiste à la tête de son quartet, après des collaborations avec Sly & Robbie et Mino Cinelu. À la recherche constante de nouvelles sonorités et de nouvelles émotions, le trompettiste démontre que le jazz a un futur qui s’annonce radieux et excitant.



Nils Petter Molvær Trompette, électronique

Erland Dahlen Batterie, percussions, électronique

Jo Berge Myhre Basse, synthé, électronique

Johan Lindström Guitares, orgue

Puissant, atmosphérique, coloré, l’album Stitches marque le grand retour du trompettiste à la tête de son quartet. En co-accueil avec le Théâtre de la Maison du Peuple.

Millau en Jazz – Crédit : C.F. Wesenberg

Millau Millau

dernière mise à jour : 2023-01-20 par