Concert Nicolas Stavy Hasparren, vendredi 5 avril 2024.

Nicolas STAVY se produit sur de prestigieuses scènes internationales telles que la Philharmonie de Paris, St Pétersbourg, Hong-Kong , Tokyo, New York, Bucarest et en soliste au piano avec de grandes formations telles l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre de la Garde Républicaine, etc.

Par ailleurs, il joue régulièrement aux cotés de comédiens Robin Renucci, Didier Sandre, Brigitte Fossey et Eric-Emmanuel Schmitt. Ses disques ont été salués par Télérama, France Musique, etc.

Ce soir, dans un cadre prestigieux , une oeuvre très forte de Haydn toute en grandeur et intimité 7 sonates entrecoupées de textes. Places limitées non numérotées, sur réservation au bureau d’accueil touristique de Hasparren et sur tous les bureaux d’accueil touristiques de l’Office de Tourisme Pays Basque. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:00:00

fin : 2024-04-05

Chapelle du Sacré Coeur

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

