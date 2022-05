Concert Nicolas Nageotte & Christian Maes Arleuf, 14 mai 2022, Arleuf.

Concert Nicolas Nageotte & Christian Maes Arleuf

2022-05-14 – 2022-05-14

Arleuf Nièvre Arleuf

EUR 6 Concert Nicolas Nageotte & Christian Maes, musiques traditionnelles. Le duo mêle les compositions aux thèmes traditionnels revisités : Turquie, Grèce, Bretagne, folklores imaginaires. Mais surtout il cultive l’art du spontané et de l’intuitif. Un même geste généreux unit les deux musiciens, incisifs dans les mélodies et audacieux dans les improvisations. Christian Maes et Nicolas Nageotte sur scène, c’est un tout grand et un tout petit, mais un même appétit de souffles continus et de vibrations fortes. Les anches n’ont qu’à bien se tenir.

+33 3 86 78 84 66

