Concert – Nicolas Jules Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Concert – Nicolas Jules Pontarlier, 2 février 2023, Pontarlier. Concert – Nicolas Jules

Musée Municipal Place d’Arçon Pontarlier Doubs Place d’Arçon Musée Municipal

2023-02-02 – 2023-02-02

Place d’Arçon Musée Municipal

Pontarlier

Doubs EUR 0 0 Proposé par le Musée municipal de Pontarlier.

Guitares électriques froissées, arrangements nocturnes et radieux, voix précise et joliment désenchantée… Nicolas Jules sait mettre en scène des émotions simples sans tomber dans le pathos. Et surtout, phénomène rare, Nicolas Jules ne ressemble à personne.

Sur réservation, nombre de places limité. musee@ville-pontarlier.com +33 3 81 38 82 16 https://www.ville-pontarlier.fr/ Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Pontarlier Doubs Place d'Arçon Musée Municipal Ville Pontarlier lieuville Place d'Arçon Musée Municipal Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Concert – Nicolas Jules Pontarlier 2023-02-02 was last modified: by Concert – Nicolas Jules Pontarlier Pontarlier 2 février 2023 Doubs Musée Municipal Place d'Arçon Pontarlier Doubs Pontarlier

Pontarlier Doubs