Concert Nicolas Jules Le 51 La Maison du 51 Pertuis, samedi 16 mars 2024.

« Il est vivant et drôle, sait mettre en scène des émotions simples, sans tomber dans le pathos; et surtout, phénomène rare, Nicolas Jules ne ressemble à personne » (Mourad Guichard / LIBERATION)

Le 51, est une association recevant des concerts chez l’habitant pour vous partager des moments d’exceptions avec des artistes.

Ici, on vous invite à découvrir Nicolas Jules, auteur, compositeur et interprète.

Quelques témoignages :

« Ne vous fiez donc pas aux apparences si on rit dans les spectacles de Nicolas Jules, c’est d’abord de plaisir. Le plaisir d’avoir rencontré un artiste précieux, hors des tendances et des modes » (Olivier Flandin / CUTUREBOX FRANCE TELEVISION)



« Il ne cède rien ni à la mode ni à la facilité » (Valérie Lehoux / TELERAMA)



« Un spectacle où l’on rit beaucoup (…) et où résonne parfois une autre voix, plus profonde, plus nostalgique, plus sombre » (Gilles Médioni / L’EXPRESS)



« Sans rupture, l’évolution de Nicolas Jules va toujours vers plus de singularité. Année après année, album après album, il prouve qu’il est bien plus qu’un trésor caché » (Marc Mineur/ ESPRITS CRITIQUES)



« Ecouter Nicolas Jules s’apparente presque en effet à la découverte d’un nouveau continent » (Patrick Dallongeville / PARIS MOVE) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16

La Maison du 51 51 avenue de la liberté

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@le-51.fr

