Concert : Nicolas Jules Barisis-aux-Bois, 23 avril 2023, Barisis-aux-Bois.

Concert : Nicolas Jules

2023-04-23 16:00:00 – 2023-04-23

Aisne

Rendez-vous le dimanche 23 avril 2023 à la salle communale de Barisis-aux-Bois à 16h00.

Une musique envoûtante, une voix sensuelle, une écriture élégante, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Nicolas Jules est un incontournable de la scène française. Accompagné de Roland Bourbon et Frédéric Jouhannet, l’ambiance est rock, la guitare électrique et la poésie noire. On y retrouve un univers sombre et désabusé que l’autodérision omniprésente vient attendrir. Pour ceux qui auront la chance de venir le voir en concert, le contraste entre l’homme de scène solaire et les titres qu’il interprète, laissera le spectateur ébahi devant la performance.

En première partie : Olivier Ducos alias D.Rago, nous fera partager ses tribulations intérieures et ses rêveries fantastiques. Armé d’une guitare, il nous présente sur scène son dernier album, où sa voix à la rudesse émouvante nous emmène dans un voyage au coeur de l’intime.

Tarif : 5 €

Réservation : https://www.billetweb.fr/nicolas-jules2

