Concert Nexus Museau + Stalawa + Tolvy + Zélie Maison de l’Étudiant Le Havre, jeudi 14 mars 2024.

Concert Nexus Museau + Stalawa + Tolvy + Zélie Maison de l’Étudiant Le Havre Seine-Maritime

Les étudiant·es de l’Université du Havre organisent leur soirée électro à la Maison de l’Étudiant !

Au programme, quatre artistes ayant déjà enflammé les scène du Tetris et du Ouest Park Tolvy, Museau, Stalawa et Zélie.

Soirée organisée dans le cadre de l’action culturelle Electro Studient.

Museau Électropicale

À l’aide de ses machines, Museau expérimente la synth-pop. La Rouennaise crée de fascinantes sculptures électroniques, au milieu d’un décor qui nous plonge dans la jungle…

Stalawa Dub

Longtemps basé à Glasgow, le normand Stalawa s’est construit une solide réputation avec ses riddims allant du roots aux sonorités moderne, du dub en passant par le footwork. Un voyage sonore au sein des musiques Jamaïcaines et du rub a dub !

Tolvy Électro

Tolvy crée des chansons à la fois orchestrales, mélodiques et puissantes, où l’univers graphique occupe une place prépondérante. L’artiste promet un show bluffant de créativité !

Zélie Techno / hardcore

Après avoir partagé des plateaux avec Angerfist, Manu le Malin ou encore Sera, Zélie co-crée le label international Dystomnia et produit une série d’événement hardcore en Europe. Sur scène, ses kicks lents et agressifs ainsi que l’intensité de son univers, créent la parfaite tension entre une musique brutale et poétique.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 20:00:00

fin : 2024-03-14

Maison de l’Étudiant 50 Rue Jean-Jacques Rousseau

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

