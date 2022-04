Concert “New Sky” Carsac-Aillac, 4 juin 2022, Carsac-Aillac.

Concert “New Sky” Carsac-Aillac

2022-06-04 – 2022-06-04

Carsac-Aillac Dordogne Carsac-Aillac

EUR 12 12 Une musique aux influences traditionnelles et aux horizons celtiques, revisitée d’une manière originale et moderne.

De la cornemuse au violon, en passant par la mandoline, le banjo et les flûtes, en harmonie avec la guitare et aux rythmes du bodhran : 5 musiciens en symbiose pour vous embarquer dans un voyage de partage et d’émotions.

+33 5 53 29 87 27

New_Sky

Carsac-Aillac

