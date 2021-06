Concert : New Gospel Family Saint-Lunaire, 10 août 2021-10 août 2021, Saint-Lunaire.

Concert : New Gospel Family 2021-08-10 – 2021-08-10 Église de Saint-Lunaire Boulevard de la Motte Cartier

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Venez vibrer en venant écouter un concert de gospel inédit.

New Gospel Family est composé de jeunes artistes de tous horizons (Afrique, Antilles, France …). Blacks, blancs, métis, étudiants, salariés, intermittents … tous ont cette même passion pour le Gospel et chaque concert est l’occasion pour cette grande famille de se retrouver et partager des moments forts avec son public. New Gospel Family est essentiellement composé de jeunes d’une moyenne d’âge de 25 ans. Par ses chants américains, français et africains, New Gospel Family entraîne son public dans un enchaînement de mélodies et de rythmes qui ne laisse pas insensible. New Gospel Family aborde tous les styles du gospel : les grands traditionnels, le gospel old school, le gospel africain et le gospel urbain, en vogue aujourd’hui. Pour la première fois en France, NGF introduit le Gospel Electro en 2012. New Gospel Family séduit ainsi toutes les générations. Le concert est un vrai moment d’échanges et de convivialité entre NGF et son public, cela au travers des chants, des danses, des moments de joie et d’émotions …

Mardi 10 août 2021 – 20h30 – Église Saint-Lunaire

+33 6 76 93 32 64

