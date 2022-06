Concert New Gospel Family Paray-le-Monial Paray-le-Monial Catégories d’évènement: Paray-le-Monial

Saône-et-Loire Créé en 2001, New Gospel Family fête cette année ses 21 ans ! Une success story bien remplie avec déjà plus de 1200 concerts, dont 3 à l’Olympia et 4 au Zénith de Paris. +33 3 85 81 10 92 Créé en 2001, New Gospel Family fête cette année ses 21 ans ! Une success story bien remplie avec déjà plus de 1200 concerts, dont 3 à l’Olympia et 4 au Zénith de Paris. Basilique du Sacré Cœur Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial

