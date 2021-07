Concert New Gospel Family à Vire Vire Normandie, 14 août 2021-14 août 2021, Vire Normandie.

Concert New Gospel Family à Vire 2021-08-14 – 2021-08-14 Place Sainte-Anne Eglise Sainte-Anne

Vire Normandie Calvados

New Gospel Family fête ses 20 ans ! Une sucess sorty bien remplie avec déjà, plus de 1200 concerts, dont 3 à l’Olympia et 4 au Zénith de Paris. NGF aborde les grands traditionnels, le gospel old school, le gospel urbain et le gospel électro. Le concert est un vrai moment d’échange avec le public. Rendez-vous à l’église Sainte-Anne et billetterie à l’office de tourisme à partir du 1er juillet.

+33 1 41 73 00 96

