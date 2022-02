[Concert] Nevermind Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Concert] Nevermind Dieppe, 19 mars 2022, Dieppe. [Concert] Nevermind Dieppe

2022-03-19 19:00:00 – 2022-03-19

Dieppe Seine-Maritime Né autour de Seattle aux Etats-Unis, le grunge marque l’histoire du rock au début des années 90. Ce genre musical trouve son essor et est popularisée avec la parution en 1991 de deux albums phares que sont : Ten de Pearl Jam et Nevermind de Nirvana. Ce projet musical est l’occasion pour les ateliers du département Musiques Actuelles de commémorer les 30 ans du grunge en reprenant les grands titres de Nirvana, PearlJam, Soundgarden et Alice in Chains. Né autour de Seattle aux Etats-Unis, le grunge marque l’histoire du rock au début des années 90. Ce genre musical trouve son essor et est popularisée avec la parution en 1991 de deux albums phares que sont : Ten de Pearl Jam et Nevermind de Nirvana… lbiville@sydempad.fr +33 2 32 14 44 58 https://www.dieppeconservatoire.fr/ Né autour de Seattle aux Etats-Unis, le grunge marque l’histoire du rock au début des années 90. Ce genre musical trouve son essor et est popularisée avec la parution en 1991 de deux albums phares que sont : Ten de Pearl Jam et Nevermind de Nirvana. Ce projet musical est l’occasion pour les ateliers du département Musiques Actuelles de commémorer les 30 ans du grunge en reprenant les grands titres de Nirvana, PearlJam, Soundgarden et Alice in Chains. Dieppe

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Ville Dieppe lieuville Dieppe Departement Seine-Maritime

Dieppe Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

[Concert] Nevermind Dieppe 2022-03-19 was last modified: by [Concert] Nevermind Dieppe Dieppe 19 mars 2022 dieppe seine-maritime

Dieppe Seine-Maritime