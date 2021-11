Concert | Neta Elkayam L’Institut du Monde Arabe, 7 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 7 décembre 2021

de 20h30 à 22h

De Jérusalem à Casablanca, cap sur le chaâbi judéo-marocain avec Neta Elkayam (chant et percussions), Amit Hai Cohen (machines et claviers), Tal Avraham (trompette) et Gal Maestro (contrebasse).

Née à Netivot, en Israël, la compositrice, chanteuse et musicienne Neta Elkayam entretient un lien étroit avec le pays d’origine de sa famille : le Maroc. Elle considère ses origines marocaines comme partie prenante de son identité et n’a de cesse de revisiter en musique cet héritage judéo-marocain, tout en explorant les passerelles entre mélodies pop et jazz, sample électro et rythmes d’Afrique du Nord.

Neta Elkayam a conquis un public international en prêtant sa voix à la musique orientale d’Afrique de Nord, et fait vibrer l’axe Jérusalem-Casablanca en montant sur les scènes les plus prestigieuses, entourée de différents orchestres et musiciens de haut-vol. Elle a reçu de nombreux prix, notamment le prix ACUM et le prix Sami Michael. Aussi elle a été nominée aux Ophir Oscars pour son rôle principal dans la comédie musicale Red Fields (Mami), 2019.

Ses trois derniers singles : Hak a Mama, classique de la chanson traditionnelle, interprété par la fameuse cheikha juive marocaine Zahra El Fassia dans les années 1920, que Neta reprend dans une vibe hip-hop ; Muhal Nensah, une chanson d’amour des années 1960 de Sliman Almagribi (Shlomo Ben Hamu), que Neta et son groupe ont joué et enregistré dans une version électro-jazz ; et Muima, sur un poème de Moshe Ben Hamu, enregistré dans les années 1970 par la chanteuse Jasmine Almagribia, que Neta s’approprie en le nimbant dans une atmosphère musicale contemporaine.

Distribution

Neta chants, arrangements, textes et percussions

Amit Hai Cohen production musicale, arrangements, claviers et ordinateur

Tal Avraham trompette

Gal Maestro contrebasse

Retrouvez les artistes Neta Elkayam et Amit Hai Cohen dans le film « A Magical Substance Flows Into me » de Jumana Hanna : projection mardi 7 décembre à 19h à l’Institut du monde arabe. PLUS D’INFOS / RÉSERVEZ VOTRE BILLET POUR LE FILM

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

7, 10 : Jussieu (391m) 7 : Sully – Morland (411m)



Contact : https://www.imarabe.org/fr

