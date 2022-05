CONCERT – NESTTER DONUTS ET THEE VERDUNS, 17 mai 2022, .

CONCERT – NESTTER DONUTS ET THEE VERDUNS

2022-05-17 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-17 23:30:00 23:30:00

Nestter Donuts (Flamenco Trash from Alicante/Spain) arrive en ville ! Mets ton plus beau slip léopard et prépare des roses et des bières à jeter sur la scène, pour découvrir cet être étrange, sexy drôle second degré, ça rock, ça flamenco, ça noise, ça trashe. Elvis peut se rhabiller. Love me harder. Love me fast. En live nClip movie Thee Verduns c’est l’odeur de la poudre quand le coup de feu est parti et que le tir est raté, c’est une barricade qui tient pour une nuit encore (mais plus pour longtemps), c’est la joie d’une adolescente qui goûte la percée d’un alcool frelaté dans son sang. Plus prosaïquement c’est une guitare amputée, un banjo désaccordé, une batterie marteau-piqueur et des chants des bayoux de la Moselle.

dernière mise à jour : 2022-05-13 par