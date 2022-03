Concert néo-classique: Guillame Poncelet Lons, 8 avril 2022, Lons.

Concert néo-classique: Guillame Poncelet Espace james Chambaud 1 allée des arts Lons

2022-04-08 – 2022-04-08 Espace james Chambaud 1 allée des arts

Lons Pyrénées-Atlantiques Lons

15 15 EUR Instrumentiste haut de gamme, le pianiste et trompettiste Guillaume Poncelet, évolue dans un univers sonore hybride en expansion continue. En parallèle de ses nombreuses collaborations avec des artistes tels que Gaël Faye, Ben Mazué, Ayo, Zaz et bien d’autres, il développe une œuvre solo, amorcée avec « 88 », superbe premier album salué par la critique. Avec son second opus, dont la sortie est prévue fin 2021, Guillaume Poncelet poursuit, au piano droit, l’exploration d’une musique néo-classique minimaliste aux nuances profondes et subtiles.

+33 5 59 72 01 53

james chambaud

Espace james Chambaud 1 allée des arts Lons

