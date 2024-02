Concert néo-classique de Guillaume Poncelet Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer, vendredi 9 février 2024.

20h30 Concert néo-classique de Guillaume Poncelet.

La musique de Guillaume Poncelet touche à l’universel, puisant son inspiration tant dans le jazz que dans le néo-classique. Minimaliste et généreuse à la fois, elle est de celles qui ouvrent les portes d’un univers en quelques notes seulement. Pianiste et trompettiste, Guillaume Poncelet a l’aisance des virtuoses et une soif créative inépuisable. Dans l’effervescence de tous ces projets, Guillaume Poncelet sort son nouvel EP « Haven » au printemps 2022. Cinq compositions au son feutré, dans lesquelles le pianiste continue d’explorer la sphère d’une musique néo-classique minimaliste aux nuances profondes et subtiles.

Tarif = 22,50€ / Tarifs réduits entre 12€ et 20€.

Réservation en ligne. .

Parc des Bruyères Espace culturel la Vigie

La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne reservation.athena@ville-auray.fr

