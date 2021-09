Valence Valence Drôme, Valence Concert “NAYI” Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Concert “NAYI” Valence, 10 septembre 2021, Valence. Concert “NAYI” 2021-09-10 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-10 23:00:00 23:00:00 Les Zythonautes 35 allée Ducretet

Valence Drôme Nayi c’est un groupe de 3 musiciens découverts il y a cinq ans lorsqu’ils sortent leur EP “Nayi Baleine”.

Ce groupe ardéchois fait tomber les barrières des genres et des styles pour proposer une grande diversité dans leurs compositions. contact@leszythonautes.fr +33 7 67 68 37 61 dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Les Zythonautes 35 allée Ducretet Ville Valence lieuville 44.89517#4.88539