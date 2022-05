Concert Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Concert Nay, 21 mai 2022, Nay.
Espace d'arts contemporains 22 chemin de la minoterie

2022-05-21 – 2022-05-21

Nay Pyrénées-Atlantiques
Nay
12 12 EUR
Concert Sextet Cord'o'neon. Pièces métissées, permettant un relai entre musique populaire et contemporaine à caractère tango, jazz, néo-classique… avec Angélique Charlopain (premier violon, Evelyne Berlancourt (deuxième iolon), Daniel Brel (bandonéon), Damien Bec (alto), Mathilda Longué (violoncelle), et Jean-Michel Héquet (contrebasse).

Espace d’arts contemporains 22 chemin de la minoterie Nay

